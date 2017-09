Thüringer werden auf ihren Auslandsaufenthalten in den Tropen oder am Mittelmeer eher selten mit ernsthaften Krankheiten infiziert. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums meldeten Ärzte in den ersten sieben Monaten des Jahres nur vereinzelte Fälle von Krankheiten wie Malaria, Dengue-Fieber, Hepatitis A (Reisegelbsucht) oder Ruhr an die zuständigen Gesundheitsämter. Demnach infizierten sich vier Menschen mit Malaria auf ihrer Reise. Die Krankheit wird von tropischen Stechmücken übertragen. Zwischen einem und zwölf Thüringer infiziert sich jährlich mit Malaria.