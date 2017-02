In Thüringen breitet sich eine rechtsextreme Rockerbande aus. Nach Recherchen von MDR THÜRINGEN haben die "Turonen" in den vergangenen Monaten zahlreiche neue Mitglieder gewonnen. Bis zu 40 Personen werden inzwischen der Bande sowie deren Unterstützergruppe "Garde 20" zugerechnet. Nach Angaben des Thüringer Verfassungsschutzes gibt es mittlerweile auch Ableger des Clubs außerhalb Thüringens in Hessen. In Bayern seien Einzelne aktiv, erklärte der Präsident des Amtes für Verfassungsschutz, Stephan Kramer, im MDR-Interview. Kramer geht davon aus, dass dort weitere Strukturen entstehen könnten.