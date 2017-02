Innenminister Poppenhäger hält die beiden Umfragen vorerst unter Verschluss Bildrechte: MDR/Exakt - Die Story

Laut Zeitungsbericht sind diese Ende vergangenen Jahres bei zwei Forschungsinstituten in Auftrag gegeben worden. Demnach wurden über 2.000 Thüringer telefonisch befragt. Laut Zeitungs-Informationen ist eine "deutliche" Mehrheit gegen die Gebietsreform-Pläne der Landesregierung.



Das Innenministerium teilte der Zeitung mit, dass die Ergebnisse vorerst nicht veröffentlicht werden. Stattdessen sollen die Ergebnisse in eine neue Informationskampagne einfließen, die gerade vorbereitet werde. Außerdem sollen die Ergebnisse in die „Entscheidungen für die kommenden Gesetzesvorhaben der Landesregierung“ einfließen. Die CDU-Opposition kritisiert, dass die Umfrage unter Verschluss gehalten werde. Der CDU-Innenexperte Wolfgang Fiedler warf dem Ministerium "Geheimniskrämerei" vor.