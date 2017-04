Thüringens Förster haben den Rücktritt von Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) gefordert. Der Landesverband Deutscher Forstleute sieht sich durch Äußerungen Siegesmunds auf dem kleinen Parteitag der Grünen in Weimar am 11. März verunglimpft. Dort hatte die grüne Ministerin die Thüringer Forstwirtschaft als "Baumkahlschlags-Lobby" bezeichnet und der Forstbranche Raubbau vorgeworfen. MDR THÜRINGEN hatte darüber berichtet .

Anja Siegesmund Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Landesvorsitzende Andreas Schiene schrieb in einem Brief an die Ministerin, "mit ihren Äußerungen haben Sie einen ganzen Berufszweig geschmäht und alle Beschäftigten der Thüringer Forstverwaltung vorsätzlich in Misskredit gebracht." Noch nie habe ein Regierungsmitglied "solche Diffamierungen und Vorwürfe gegenüber Beschäftigten von sich gegeben". Siegesmund sei als Regierungsmitglied untragbar. Laut Schiene forderte der Bund Deutscher Forstleute Siegesmund bereits am 17. März zu einer Stellungnahme auf. Bisher habe das Ministerium jedoch geschwiegen. Das Umweltministerium wollte die Rücktrittsforderung auf Nachfrage von MDR THÜRINGEN nicht kommentieren.