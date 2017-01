Schnee und Glätte Dutzende Unfälle auf Thüringer Straßen

Der erste Schnee des Jahres hat am Montag zahlreiche Autofahrer auf Thüringer Straßen kalt erwischt. Nach Angaben der Landeseinsatzzentrale gab es binnen weniger Stunden mehr als 110 Unfälle. Meistens sei es bei Blechschäden geblieben. Es habe einige Leichtverletzte gegeben. Unfallursache war laut Polizei in den meisten Fällen unangepasste Geschwindigkeit.

Schnee hat einige Autofahrer am Montag überrascht. (Archivfoto) Bildrechte: dpa

Verkehrsunfälle gab es auch auf den Autobahnen. Die Autobahnpolizei registrierte auf der A4, der A9 und der A71 innerhalb von anderthalb Stunden elf Unfälle mit vier Leichtverletzten. Dadurch kam es immer wieder zu kurzzeitigen Staus. Vor allem auf der A4 zwischen Gotha und Hermsdorf krachte es am Morgen häufig.



Besonders leichtsinnig war nach Polizeiangaben ein Autofahrer auf der A9, der noch mit Sommerreifen unterwegs war. Er kam bei 80 Stundenkilometern ins Schleudern und fuhr in die Leitplanke. Dem Fahrer drohen jetzt ein Bußgeld von 80 Euro und ein Punkt in Flensburg.



Laut Deutschem Wetterdienst setzte der Schnee am Montagmorgen gegen drei Uhr nachts ein. Durchschnittlich hätten etwa zwei Zentimeter Schnee gelegen. Die Räumfahrzeuge waren im gesamten Freistaat im Einsatz. Nach Angaben der Autobahnmeisterei fuhren auf der A4 Räumfahrzeuge teilweise in Staffeln nebeneinander her, um die Straße vom Schnee zu befreien. Da keine wesentliche Wetteränderung zu erwarten ist, bittet die Polizei Autofahrer um eine vorsichtige Fahrweise. Autofahrer müssten für ihre Fahrten mehr Zeit einplanen und notfalls etwas früher losfahren.