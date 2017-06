Die Thüringer Landesregierung hat Probleme in der Bildungspolitik eingeräumt. Staatskanzleichef Benjamin Hoff (Linke) sagte am Donnerstag in einer Regierungserklärung, es sei nicht akzeptabel, dass Schüler wegen Unterrichtsausfalls keine Zeugnis-Note bekämen. Hoff stellte in seiner Rede eine Unterrichtsgarantie in Aussicht. Allerdings lasse sich diese nicht allein mit neuen Lehrern erreichen. In den musischen und naturwissenschaftlichen Fächern sei der Unterrichtsausfall derzeit am größten. Neue Lehrer könnten in diesen Fächern aber kaum gewonnen werden, weil sie bundesweit händeringend gesucht würden.