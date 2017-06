In Thüringen haben Gewitter und Sturm am Donnerstag und Freitagmorgen vergleichsweise geringe Schäden angerichtet. Nach Angaben von Polizei und Landeseinsatzzentrale gab es vereinzelte Schäden an Häusern und Autos. Umgestürzte Bäume und herabfallende Äste behinderten teilweise den Straßenverkehr. Verletzte gab es den Angaben zufolge nirgends im Freistaat.

Nordthüringen: Straßensperrung wegen Erdrutsch

In Nordthüringen breitete sich die Gewitterfront am Donnerstag bereits am späten Nachmittag aus. Im Landkreis Nordhausen gab es am Abend einen Erdrutsch. Die Straßen zwischen Auleben und Hamma wurde daraufhin komplett gesperrt. Der Starkregen hatte Schlamm auf die Fahrbahn gespült. Die Stelle ist vermutlich noch einige Zeit unpassierbar, teilte die Polizei mit. In Freienhagen im Eichsfeld schlug ein Blitz in ein Wohnhaus ein. In einigen Orten liefen Keller voll - wie zum Beispiel in Worbis und Großbodungen. Auf der A38 kamen zwei Autofahrer durch Aquaplaning mit ihren Wagen von der Fahrbahn ab und stießen gegen die Leitplanke. Es blieb bei Sachschaden. Feuerwehrleute spülen in Großbodungen im Eichsfeld Schlamm von der Straße. Bildrechte: MDR/Gregor Mühlhaus

Geringe Schäden verursachte das Unwetter in den übrigen Regionen Thüringens. In Wildprechtroda bei Bad Salzungen schlug ein Blitz in ein Haus ein. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Herabstürzende Äste richteten wie in Georgenthal (Landkreis Gotha) oder Kölleda (Landkreis Sömmerda) Schäden an zahlreichen Fahrzeugen an.

Hausbrand entpuppt sich als Strommastbrand

Blitzeinschläge in Wohnhäuser meldete die Polizei auch in Altenburg. Auch hier blieb es bei Schäden an Fenstern und Dachziegeln. Ein gemeldeter Wohnhausbrand in Gera stellte sich später als Brand eines Strommasten heraus, der schnell gelöscht werden konnte. Abgeknickte Äste und umgestürzte Bäume meldete die Polizei in Gera und in der Umgebung von Schleiz. Diese behinderten aber nur kurzzeitig den Straßenverkehr. Besonders glimpflich kam Südthüringen davon. Nach Polizeiangaben gab es dort keine größeren Schäden oder Behinderungen. In Sonneberg fielen beispielsweise nur ein paar Tropfen. Im Kreis Hildburghausen sorgten Blitz und Donner bei manchem Bewohner für eine unruhige Nacht.

Weitaus schlimmer traf es andere Regionen in Deutschland. In Norddeutschland kamen zwei Menschen ums Leben: Ein 50-Jähriger wurde in seinem Auto von einem Baum erschlagen. Eine 83-Jährige fuhr in einen umgestürzten Baum. Südlich von Hamburg wurde ein leichter Tornado registriert. In Sachsen-Anhalt richtete das Unwetter teils schwere Schäden an. Allein in Magdeburg rückten Feuerwehr und Polizei zu 450 Einsätzen aus. In Sachsen und Sachsen-Anhalt gab es am Freitagmorgen teilweise noch Probleme mit dem Bahnverkehr.