Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund von den Grünen rechnet in der Diskussion um einen Urwald in Nordthüringen mit Gegenwind innerhalb der Landesregierung. Siegesmund sagte am Sonnabend beim kleinen Parteitag in Weimar, es werde Debatten, wenn nicht sogar eine Krise in der Koalition geben. Siegesmund sprach von einer "Baumkahlschlags-Lobby", die unterwegs sei.

Der Buchenwald Possen bei Sondershausen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK