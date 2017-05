Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) will in den USA für das Reformationsland Thüringen werben. Ramelow sagte MDR THÜRINGEN, es gelte bei den Amerikanern Interesse für die Zeit nach dem Reformationsjahr 2017 zu wecken. Luther und Cranach seien bekannte Markenzeichen des Landes. Außerdem gebe es im Freistaat die originalen Schauplätze der Reformation. Das sei eine emotionale Brücke für mögliche Touristen.

Er wolle in der kommenden Woche in breitester Form für das kleine Land Thüringen in den großen Vereinigten Staaten werben, sagte Ramelow vor dem Abflug einer Thüringer Delegation am Sonntag. Nach Angaben der Thüringer Tourismus GmbH hat der US-Markt die stärksten Wachstumszahlen. Im vergangenen Jahr seien mehr als 15.000 US-Touristen in den Freistaat gekommen. Das sei fast ein Drittel mehr als im Jahr 2015.