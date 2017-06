Der Vattenfall-Konzern will die Belegschaft seiner deutschen Wasserkraft-Sparte drastisch reduzieren. Der Aufsichtsrat des Unternehmens mit Sitz in Hohenwarte beschloss am Freitag, die derzeit 420 Vollzeitstellen in seinen Pumpspeicherwerken bis Ende 2019 mindestens zu halbieren. Außerdem will Deutschlands größter Produzent von Strom aus Wasserkraft die Leistung seiner Anlagen um ein Sechstel reduzieren.