Vertritt die CDU-Fraktion: Jörn Ipsen Bildrechte: dpa

Die Christdemokraten wollen das Gesetz für nichtig erklären lassen, weil ihrer Meinung nach unter anderem Gemeinde- und Landkreisanhörungen formell nicht korrekt abgelaufen sind. So kritisiert der von der CDU beauftragte Verfassungsrechtler Jörn Ipsen, dass nur die kommunalen Spitzenverbände angehört worden seien, nicht aber wie notwendig die betroffenen Städte und Landkreise. Auch habe die CDU-Fraktion keine Unterlagen aus der Anhörung erhalten und sei deshalb in ihren Rechten verletzt worden. Fraktionschef Mike Mohring gibt sich deshalb zuversichtlich. Das, was die Fraktion vorlege, sei substanziell und ausgewogen und inhaltlich mehr als was aus dem Innenministerium zu vernehmen gewesen sei.