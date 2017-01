Der Thüringer Verfassungsschutz will den AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke nach dessen Äußerungen zum Berliner Holocaust-Mahnmal ins Visier nehmen. "Wir prüfen die Rede und die Reaktionen darauf in der Partei", sagte der Thüringer Verfassungsschutz-Chef Stephan Kramer am Donnerstag der Online-Ausgabe der "tageszeitung".

Höcke hatte am Dienstagabend bei einem Auftritt vor dem AfD-Nachwuchs in Dresden eine Wende in der Erinnerungspolitik gefordert und laut einem Video im Internet erklärt, Deutschland befinde sich im Gemütszustand "eines brutal besiegten Volkes", und die Deutschen seien "das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt hat pflanzen lassen". Dies hatte bundesweit Empörung ausgelöst. Später teilte er in einer Erklärung mit, er habe nicht das Mahnmal, sondern den Holocaust als Schande bezeichnet.