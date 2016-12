Bildungsministerin Birgit Klaubert Bildrechte: dpa

Thüringens Rechnungsprüfer warnen vor zu großen Erwartungen an die Wiederverbeamtung von Lehrern. Ein Mangel an Fachlehrern könne allein dadurch nicht verhindert werden, sagte der Präsident des Landesrechnungshofs, Sebastian Dette. Es brauche vielmehr bessere Arbeitsbedingungen für die Pädagogen.



Der Bund der Steuerzahler Thüringen kritisiert die Pläne der Landesregierung. Lehrer hätten keine hoheitlichen Aufgaben, sagte der Vorsitzende Justus Kehrl. Wenn neu eingestellte Lehrer in unterbesetzten Fächern verbeamtet würden, könne das berechtigten Neid hervorrufen. Wenn andererseits Lehrer im großen Stil zu Beamten ernannt würden, wiederhole das Land teure Fehler aus der Vergangenheit.