Mündliche Verhandlung zum Vorschaltgesetz der Gebietsreform vor dem Thüringer Vefassungsgerichtshof Bildrechte: dpa

Nach dem Verlauf der mündlichen Verhandlung am 30. Mai wird allgemein mit einer Niederlage der rot-rot-grünen Regierungskoalition gerechnet. Sollte der Klage der CDU-Fraktion stattgegeben werden, dann könnte das Fehlen eines Protokolls entscheidend gewesen sein. Das Protokoll war zur Anhörung der kommunalen Spitzenverbände zum Vorschaltgesetz am 9. Juni 2016 angefertigt worden. Dem Landtag aber lag das Papier auch vierzehn Tage später, am Tag der Abstimmung des Gesetzes im Parlament, noch nicht vor. In diesem Falle wäre das Vorschaltgesetz – aus formalen Gründen – null und nichtig.



"Ein Ende der Gebietsreform wäre das mit Sicherheit nicht", sagt der Sprecher der Thüringer Innenministeriums, Oliver Löhr. Im juristisch einfachsten Fall könne die Landesregierung das eigentliche Gesetz zur Gebietsreform weiter vorantreiben, das die Kreis-, Stadt- und Gemeindegrenzen in Thüringen auf Dauer neu festlegen soll. "Aber das muss politisch entschieden werden", sagt Löhr.