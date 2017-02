der Thüringer Verfassungsschutz hat die Höcke-Rede analysiert. Bildrechte: dpa

Die Rede sei nicht so extremistisch gewesen, dass das Amt tätig werden müsste. Allerdings sei klar, "dass rechtsextremistische Zirkel versuchen, die Partei zu unterwandern". Diese Versuche würden innerhalb der Partei gleichermaßen auf Sympathien und Widerspruch stoßen. Nach Ansicht von Kramer hat Höcke mit seiner Rede die "Erinnerungskultur in Frage gestellt und das mit für mich schwer zu ertragenden Formulierungen".



Höcke hatte Mitte Januar in Dresden mit Blick auf das Berliner Holocaust-Denkmal gesagt, die Deutschen seien "das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat". Deutschland befinde sich im Gemütszustand "eines total besiegten Volkes". Gleichzeitig forderte er eine vollständige Wende in der Erinnerungskultur. Die Rede war auch innerhalb der AfD auf Kritik gestoßen.