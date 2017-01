Nach einer ersten Prüfung der umstrittenen Rede von Thüringens AfD-Chef Björn-Höcke zum Holocaust-Gedenken sieht das Landesamt für Verfassungsschutz keinen ausreichenden Grund für eine Beobachtung der Partei. Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer sagte dem dem "Tagesspiegel" vom Sonnabend, es werde nicht hinreichend deutlich, "dass er die Verfasstheit der Bundesrepublik und ihr demokratisches Fundament angreift".

Frage nach Volksverhetzung Sache der Staatsanwaltschaft

Ob Höckes Rede als Volksverhetzung zu werten sei, müsste die Staatsanwaltschaft untersuchen, sagte Kramer der Zeitung. Wenn dem so wäre, könnte dies ein Anlass für eine weitergehende Prüfung sein. Das Bundesinnenministerium hatte bereits am Donnerstagabend mitgeteilt, der Verfassungsschutz habe bislang keine Anhaltspunkte für eine verfassungsfeindliche Bestrebung der AfD als Gesamtpartei feststellen können. Allerdings würden einzelne Mitglieder beobachtet, wenn diese in anderen extremistischen Bereichen auffällig geworden seien.

SPD-Politiker fordern Überwachung der AfD

Schwesig will Höcke und die gesamte AfD vom Verfassungsschutz überwachen lassen. Bildrechte: IMAGO Zuvor hatten mehrere Politiker eine solche Überwachung gefordert. Zuletzt hatte sich die stellvertretende SPD-Vorsitzende Schwesig dafür ausgesprochen, Höcke und die AfD vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" zitiert Schwesig mit der Aussage, man habe in dieser Woche gesehen, dass die AfD rechtsextremistische Züge habe. Die Partei sei nicht so harmlos und anständig wie sie sich gerne gebe. In einem Atemzug nannte Schwesig dabei die AfD mit der vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften NPD. Am Vortag hatte auch SPD-Chef Sigmar Gabriel für eine Beobachtung plädiert

Bundesregierung übt offiziell Kritik an Höcke

Unterdessen hat auchg die Bundesregierung offiziell Kritik an Höckes Aussagen zum Umgang mit der NS-Vergangenheit in Deutschland scharf kritisiert. Diese Rede habe "den Kern unseres Selbstverständnisses berührt", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Deutschland sei nach den Verbrechen der Nazizeit "den Weg der aktiven Erinnerungskultur" gegangen und sei damit "zu einem weltweit geachteten freien demokratischen Staat" geworden.



Umstrittene "Denkmal der Schande"-Aussage

Das Denkmal zum Gedenken an die Opfer des Holocaust liegt im Zentrum von Berlin. Bildrechte: dpa Thüringens AfD-Landeschef Höcke hatte am Dienstag auf einer Veranstaltung der Jungen Alternative in Dresden offensichtlich mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin gesagt: "Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat." Den Gemütszustand der Deutschen bezeichnete Höcke in der Rede zudem als den eines "brutal besiegten Volkes". Zugleich forderte er eine Wende in der Erinnerungskultur um "180 Grad"

Höcke sieht sich falsch interpretiert