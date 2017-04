Organisierte Kriminalität Thüringer Verfassungsschutz hat Mafia beobachtet

Thüringens Verfassungsschutz hat Anfang der 2000er Jahre begonnen, vor allem

Rockergruppen und die italienische Mafia zu beobachten. Bildrechte: dpa

Der Verfassungsschutz habe zur besseren Beobachtung von Organisierter Kriminalität auch erwogen, Tarnfirmen zu gründen. Dazu habe es Ende der 2000er Jahre Gespräche mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz gegeben, sagte Lang. Letztendlich habe aber das Thüringer Innenministerium den Aufbau solcher Firmen nicht genehmigt.



Nach Angaben von Lang spielt die Beobachtung der Organisierten Kriminalität im Verfassungsschutz grundsätzlich keine große Rolle. Es sei in erster Linie darum gegangen, die Strukturen der Rockergruppen Hells Angeles, Bandidos und Gremium in Thüringen aufzuklären. An Verbindung von Organisierter Kriminalität und Neonazis könne er sich heute nicht mehr erinnern, sagte Lang.



Der NSU-Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtages beschäftigt sich aktuell mit den Verbindungen zwischen Neonazis und der Organisierten Kriminalität. Dazu werden auch Verfassungsschützer befragt. Hintergrund ist, dass der Verfassungsschutz zwischen 2002 und 2014 die Organisierte Kriminalität in Thüringen überwacht hat. Danach übernahm diese Aufgabe wieder das Landeskriminalamt.