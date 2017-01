Debatte um zentralen Verfassungsschutz Polizeigewerkschafter fühlen sich an DDR erinnert

Bundesinnenminister de Mazière will die Kompetenzen des Bundesverfassungsschutzes ausbauen - zulasten der Landesämter. In Thüringen kommt der Vorschlag nicht gut an. Einzig der Verband der Kriminalbeamten sieht Vorteile.