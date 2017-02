Verfassungsschutz-Präsident Stephan Kramer Bildrechte: MDR/Karina Heßland

Nach seiner Einschätzung hätten sich Islamisten schon vor dem Flüchtlingszustrom 2015 in die ländlichen Regionen des Ostens zurückgezogen.Dort könnten sie unbehelligter ihren Zielen nachgehen. Viele der Moscheegemeinden in der ostdeutschen Provinz hätten kaum Strukturen und Personal. So könnten zugezogene radikale Islamisten die muslimischen Gemeindemitglieder leichter manipulieren. Dies sei ein flächendeckendes Problem in den ostdeutschen Ländern.