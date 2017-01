Neuschnee hat in der Nacht und am frühen Morgen in ganz Thüringen für Behinderungen auf den Autobahnen gesorgt. Auf der A9 zwischen Triptis und Lederhose sperrte die Polizei die komplette Fahrbahn in Richtung Berlin, nachdem drei Laster ineinander gefahren waren. Weiter nördlich, kurz vor dem Hermsdorfer Kreuz, fuhr in den frühen Morgenstunden ein Laster in die Mittelleitplanke. Dabei kippte der Sattelauflieger mit 30 Tonnen Ladung um. Auch auf der A4 bei Hermsdorf und bei Eisenach standen Laster nach Unfällen quer. Der übrige Verkehr konnte aber auf zumindest einer freien fahrspur daran vorbeigeleitet werden. Bei einem Unfall auf der B4 bei Gebesee (Landkreis Sömmerda) wurde nach Polizeiangaben ein Mensch verletzt. Ein Lastwagen und ein Transporter waren zusammengestoßen.