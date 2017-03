Die Unfallzahlen stammen aus der neuen Unfallstatistik für das vergangene Jahr, die Innenminister Holger Poppenhäger (SPD) am Montag vorstellt.

Gleichzeitig hat die Thüringer Polizei nach einem Bericht der "Thüringischen Landeszeitung" im vergangenen Jahr durch Verkehrssünder deutlich mehr Geld eingenommen. Demnach erhöhten sich die Einnahmen um mehr als sechs Millionen auf rund 30 Millionen Euro. Das gehe aus der Antwort des Thüringer Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervor. Dem Bericht zufolge hat Thüringen seit 2010 nicht mehr so eine hohe Summe durch Buß- und Verwarngelder eingenommen. Im Doppelhaushalt für das Jahr 2016 und 2017 sind lediglich 23 Millionen Euro für diesen Posten eingeplant.

Deutliche Mehreinnahmen durch Blitzer. Bildrechte: dpa

Bis 2014 hat von den Mehreinnahmen im Vergleich zum Haushaltsansatz die Thüringer Polizei direkt profitiert - ein entsprechender Vermerk in der Haushaltsordnung existierte von 2004 und bis 2014. Unter der neuen rot-rot-grünen Landesregierung wurde dieser Vermerk allerdings gestrichen und es gibt ihn für den laufenden Haushalt ebenfalls nicht, bestätigte ein Sprecher des Finanzministeriums auf Anfrage der Thüringischen Landeszeitung.



Im Haushalt für 2013/2014 sei letztmalig ein Vermerk vorgesehen gewesen, "der Mehreinnahmen bei Bußgeldern für Mehrausgaben bei der Landespolizei verfügbar gemacht hätte", so der Sprecher. Weil dieser nun nicht mehr existiert fließe das Geld direkt in den Landeshaushalt. "Für Bußgelder aus der Verkehrsüberwachung existiert keine besondere Zweckbindung. Demnach trägt jeder Verkehrsteilnehmer, der bei einer Übertretung geblitzt wird, zusätzlich dazu bei, dass Thüringer Schulen, Kindergärten und soziale Einrichtungen finanziert werden können", sagte ein Ministeriumssprecher.