Die Zahl der ertappten Verkehrssünder in Thüringen ist 2016 deutlich gestiegen. Das geht aus vorläufigen Angaben der Zentralen Bußgeldstelle des Freistaats in Artern hervor. Demanch erhöhten sich die erfassten Ordnungswidrigkeiten auf über 929.000 Fälle. Das sind rund zehn Prozent mehr als 2015. Parallel dazu kletterten die Einnahmen der Bußgeldstelle auf knapp 30,5 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem knapp 23,9 Millionen Euro eingenommen wurden, entspricht das einem Plus von gut 6,6 Millionen Euro.