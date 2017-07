Heute vor 60 Jahren trat das Gesetz für ein Verkehrszentralregister in Kraft, dass dann im Jahr 2014 mit einem neuen Punktesystem in Fahreignungsregister umbenannt wurde. Ein Registerauszug (Auskünfte zum persönlichen Punktestand) kann kostenlos schriftlich (mit Kopie des Personalausweises oder Reisepasses) per Brief oder mit neuem Personalausweis per Internet angefordert oder direkt vor Ort abgefragt werden.