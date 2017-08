Bei einem tödlichen Unfall im Kreis Sömmerda starben am Montag zwei Menschen. Bildrechte: MDR/Vesselin Georgiev

Auch im Verhältnis zur Einwohnerzahl ist das tödliche Unfallrisiko auf Thüringer Straßen hoch. Bezogen auf eine Million Einwohner kamen im ersten Halbjahr 27 Menschen ums Leben. Mehr waren es nur in Brandenburg mit 29. In Sachsen und Schleswig-Holstein waren es dagegen nur 17. Bundesweit kamen bei Verkehrsunfällen im ersten Halbjahr 2017 1.536 Menschen ums Leben. Das waren 90 oder 6,2 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2016.



Erst am Montag kamen zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda ums Leben. Zwischen Großbrembach und Kleinbrembach war ein Auto beim Überholen mit einem Lkw im Gegenverkehr zusammengestoßen. Laut Polizei ging der Wagen sofort in Flammen auf. Die zwei Insassen konnten nicht mehr gerettet werden und verstarben am Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen zum Unfallhergang.