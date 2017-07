Die Thüringer Landesregierung will rechtliche Fragen rund das Versammlungsrecht durch Gutachter prüfen lassen. Das Kabinett beschloss am Dienstag, nach Vorlage des Gutachtens das Thema weiter zu beraten.

Bodo Ramelow: Für "Präzisierung", gegen Verschärfung des Versammlungsgesetzes Bildrechte: dpa

Hintergrund ist das Neonazi-Festival am vergangenen Wochenende in Themar. Die Konzerte waren als politische Versammlungen durch Gerichte genehmigt worden. Rund 6.000 Neonazis aus dem In- und Ausland zahlten jedoch "Spenden", um das Konzert-Gelände betreten zu dürfen.



Nach dem Festival hatte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) gefordert, das Versammlungsrecht zu "präzisieren". Kommerzielle Veranstaltungen sollten klar von politischen Versammlungen getrennt werden. Dieser Vorstoß war parteiübergreifend als Verschärfung des Versammlungsrechtes verstanden worden und auf Kritik gestoßen. Ramelow erwiderte, es gehe ihm nicht um Verbote oder Gesetzesverschärfungen. "Das per Grundgesetz gesicherte Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit ist ein Grundpfeiler einer starken Demokratie, es muss geschützt werden." Es dürften aber keine Veranstalter von Rechtsrockkonzerten "unter dem Deckmantel des Grundgesetzes Geld für ihr Klientel eintreiben". Rechtsrockkonzerte sollten wie andere kommerzielle Veranstaltungen behandelt werden.



In Deutschland ist die Versammlungsfreiheit durch das Grundgesetz geschützt. Da Thüringen kein eigenes Versammlungsgesetz hat, greift hier das Gesetz des Bundes. Thüringen könnte ein eigenes Gesetz auf den Weg bringen.