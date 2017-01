Der silberne Brieföffner in Form eines kleinen Säbels liegt jetzt auf dem Schreibtisch von Thüringens Regierungssprecher Günther Kolodzej. Gefertigt wurde er von einem Herrn namens Christoph M. Lawrence aus Essex, überreicht hat ihn vermutlich in den 90-er Jahren eine Delegation aus der südenglischen Grafschaft. Diesen Brieföffner im Etui ersteigerte Thüringens Regierungssprecher Günther Kolodzej. Bildrechte: Thüringer Staatskanzlei

Essex war zwischen 1994 und 2003 einmal mit Thüringen durch eine Regionalpartnerschaft verbunden. 2003 raffte eine Gebietsreform in Großbritannien diese Freundschaft dahin. Geblieben sind Erinnerungen - sowie der silberne Dolch im Präsente-Depot. Lange Jahre lagerte er in dem kleinen Raum im ersten Stock der Staatskanzlei, wo alle Geschenke an die Staatskanzlei erst einmal eingelagert werden. Im Dezember dann wurde die Kammer ausgemistet - die Gabe aus Essex landete im Versteigerungskatalog für die Mitarbeiter-Weihnachtsfeier in der Staatskanzlei.

Wie Schuldnerberatung als Begünstigte ausgewählt wurde

Kolodzej bot hundert Euro - und ersteigerte das gute Stück. "So schön ist er ja eigentlich nicht. Ich verstehe das mehr als eine Spende", sagt der Spitzenbeamte. Über 2.100 Euro wurden für die 33 Stücke geboten. Die Einnahmen der Auktion kamen dem "Kontakt in Krisen e.V." zugute. Der Verein unterhält eine Schuldnerberatung in Erfurts Magdeburger Allee und in Erfurt-Südost, arbeitet mit Flüchtlingen und führt Erfurter Jugendliche, die sozial abzurutschen drohen, wieder an die Schule heran. Der Verein sei, so Kolodzej, aufgrund seines umfassenden karitativen Engagements ausgesucht worden. "Es waren von den Mitarbeitern im Vorfeld mehrere gemeinnützige Vereine benannt worden. Die Endauswahl geschah schließlich durch ein verdecktes Losverfahren."

Viele Geschenke noch aus der Ära Vogel

Auch diese asiatische Tonfigur mit gelber Frucht wurde einst Thüringen geschenkt. Bildrechte: Thüringer Staatskanzlei Unter den Hammer kam Wertvolles wie ein Silberpokal unbekannter Herkunft ebenso wie Wertloses wie der Wimpel der Europameisterschaft für Frauenfußball in Deutschland aus dem Jahr 2001. Viele der Stücke stammten dabei noch aus der Ära des Thüringer Ministerpräsidenten Bernhard Vogel, der von 1992 bis 2003 amtierte.



Jedes Geschenk musste mindestens zehn Jahre im Fundus liegen - so lautete das Hauptkriterium bei der Zusammenstellung des Versteigerungskatalogs. Dekoratives wie das Modell eines historischen Mikroskops der Firma Carl Zeiss Jena steht gleichberechtigt neben ästhetisch gewöhnungsbedürftigen Präsenten wie einer asiatische Tonfigur mit gelber Frucht oder einem Modell der Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate in Berlin in schwarzer Kiste.

Eigene Zollverordnung für derlei Präsente

Dass Staatskanzleien in ihren Präsente-Stuben aufräumen, ist üblich. Denn "Geschenke im Rahmen zwischenstaatlicher Beziehungen" - so die Bezeichnung in schönstem Amtsdeutsch, für die es sogar eine eigene Zollverordnung gibt - sind keine persönlichen Präsente. Sie gehören dem Staat. Die Bundesregierung etwa entsorgt Überflüssiges seit Jahren diskret auf dem Versteigerungsportal des Zolls im Internet. Andere Länder verfahren ähnlich.

In der Präsente-Kammer wird der Platz knapp