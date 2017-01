In ganz Thüringen gilt ab Montag eine Stallpflicht für Hausgeflügel. Das teilte Gesundheitsministerin Heike Werner (DIE LINKE) mit. Grund ist, dass der Vogelgrippevirus H5N8 in einem Hobbygeflügelbestand in Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) amtlich festgestellt worden ist. Bislang galt die Stallpflicht nur in Risikogebieten, da das Virus H5N8 im Freistaat nur bei Wildvögeln nachgewiesen worden war.