In der rot-rot-grünen Regierungskoalition werden mehrere Varianten für einen neuen Zuschnitt der Thüringer Kreise diskutiert. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN gibt es fünf verschiedene Modelle. Am wenigsten wahrscheinlich sei eine Variante, über das die "Thüringer Allgemeine" am Freitag ausführlich berichtet. Dieses Modell folge zwar insbesondere landsmannschaftlichen und kulturellen Prämissen, sei aber nicht mit dem Leitbild der Landesregierung zur Gebietsreform vereinbar. Aussicht von den Dieteröder Klippen im Eichsfeld, das nach dem Modell eigenständig bliebe. Bildrechte: MDR/Ria Weber

Nach Informationen der Zeitung sieht die Variante vor, dass der Landkreis Greiz geteilt wird. Der Südteil ginge zu einem Saalekreis, der aus den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla gebildet würde. Der Norden des heutigen Landkreises Greiz ginge in einem neuen Kreis aus dem Altenburger Land und dem Saale-Holzland-Kreis auf.

Eichsfeld bliebe eigenständig

Die Stadt Gera bliebe so wie die Städte Erfurt, Jena und Weimar kreisfrei. Der Eichsfeldkreis bliebe erhalten, würde aber um einige Gemeinden aus dem Unstrut-Hainich-Kreis wachsen. Nordhausen und Kyffhäuserkreis müssten fusionieren, derweil der Unstrut-Hainich-Kreis dem Wartburgkreis und Eisenach zugeschlagen würde. In Südthüringen soll es einen Frankenkreis mit Sonneberg und Hildburghausen geben. Das heute kreisfreie Suhl ginge im Kreis Schmalkalden-Meiningen auf. Die übrigen Thüringer Kreise werden in dem Beitrag nicht erwähnt.

Die AfD im Thüringer Landtag warf der Landesregierung vor, beim Thema Kreisreform ständig neue unausgegorene Ideen zu entwickeln. Stattdessen sollte die Koalition von Brandenburg lernen und die Kreisreform stoppen. In Brandenburg hatte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) seine Pläne in dieser Woche zu den Akten gelegt. Zur Begründung erklärte der Regierungschef unter anderem, "dass die kommunale Ebene die Reform in der jetzigen Art und Weise nicht mitträgt".