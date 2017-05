Rund 300 Mitarbeiter von Landratsamt, Stadtverwaltung und Kreissparkasse haben am Montag in Schleiz gegen die geplante Gebietsreform demonstriert. Landrat Thomas Fügmann (CDU) sagte: "Wir wollen diese Gebietsreform so nicht." Der Saale-Orla-Kreis solle in den bestehenden Strukturen mit Schleiz als Kreisstadt erhalten bleiben. Dafür würde die gute Entwicklung des Saale-Orla-Kreises sprechen.

300 Menschen protestierten in Schleiz. Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt "Der Landkreis ist in den nächsten Jahren in seiner Eigenständigkeit gut aufgestellt", sagte Fügmann. Es gebe keinen Grund an der Effizienz seines Landkreises zu zweifeln. Den geplanten Saale-Großkreis der Landesregierung, bei dem der Saale-Orla-Kreis mit dem Kreis Saalfeld-Rudolstadt und dem Saale-Holzland-Kreis zusammen gehen soll, nannte Fügmann "Monsterkreis".

Bürgermeister Jürgen Klimpke (am Mikrofon), links daneben: Landrat Thomas Fügmann. Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt Der Schleizer Bürgermeister Jürgen Klimpke (SPD) hat den möglichen Wegfall von Arbeitsplätzen angemahnt. Schleiz sei eine über Jahrzehnte gewachsene Verwaltungsstadt mit rund 4.000 Angestellten. Klimpke befüchtet den Wegfall eines Viertels der Arbeitsplätze. Der SPD-Politiker befürchtet zudem, dass es damit noch schwieriger werde, junge Leute in der Stadt zu halten. Landrat und Bürgermeister planen weitere Protestaktionen.

Tausende protestierten in Apolda und Sonneberg

Proteste in Apolda Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner Auch in Apolda regt sich Widerstand gegen die Gebietsreformpläne der Landesregierung. Dort kamen mehr als 2.000 Menschen auf dem Apoldaer Marktplatz zusammen. Auf Bannern und mit Rufen forderten sie den Erhalt ihrer Kreisstadt. Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (FWW) sagte, die Bevölkerung im Weimarer Land halte sich Prognosen zu Folge stabil und die Wirtschaft floriere. Er sehe daher keinen Grund, die Stadt Sömmerda als Kreisstadt zu bevorzugen. Thomas Gottweiß (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Ilmtal-Weinstraße, Die Pläne der Landesregierung seien zum Schaden der gesamten Region Weimarer Land. Das Innenministerium sieht vor, das Weimarer Land mit dem Kreis Sömmerda zu fusionieren. Kreisstadt soll Sömmerda werden.

Mehr Menschen als je zuvor demonstrierten in Sonneberg. Bildrechte: MDR/Bert Weber In Südthüringen kamen die meisten Protestler zusammen. Rund 4.500 Menschen haben ihrem Ärger in Sonneberg Luft gemacht. Das waren laut Polizei etwa 1.000 Menschen mehr als bei den Kundgebungen vor einer Woche. Die Woche davor hatten sich 3.000 Demonstranten versammelt. Sie forderten - wie auch in Schleiz und Apolda - den Erhalt ihrer Stadt als Kreissitz. Der Südthüringer Landtagsabgeordnete Uwe Höhn (SPD) sagte, dass es nach der Gebietsreform im jetzigen Kreis nur noch drei bis vier Gemeinden geben werde. Dafür brauche es kein Landratsamt. Höhns Aussagen wurden von Pfiffen und wütenden Protesten der Demonstranten begleitet.