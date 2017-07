In der Debatte um die Gebietsreform in Thüringen halten die Grünen auch kleinere Landkreise für denkbar. Wie Grünen-Landessprecher Rainer Wernicke dem MDR bestätigte sieht das ein Leitantrag für den Landesparteirat im August vor.

Danach soll man über den Zuschnitt der Kreise erst entscheiden, wenn klar ist, welche Aufgaben auf welcher Ebene am besten erledigt werden können. Landkreise sollten sich nach Auffassung der Grünen verstärkt als Dienstleister verstehen. Übergeordnete Angelegenheiten wie zum Beispiel die Gewässeraufsicht könnten an die Landesebene abgegeben werden. Auf diese Weise wären auch Landkreise zum Teil auch in den bestehenden Zuschnitten, denkbar. Komplett an den alten Strukturen festhalten wollen die Grünen aber auch nicht. Insbesondere die Kreise Hildburghausen und Sonneberg scheinen Landes-Sprecher Wernicke dauerhaft zu klein zu sein.