Der Landrat des Unstrut-Hanich-Kreises Harald Zanker hält ein Aufschieben der Gebietsreform für unrealistisch. Entweder sie komme jetzt oder die nächsten zehn Jahre nicht, sagte der SPD-Politiker MDR THÜRINGEN am Sonnabend. So realistisch müsse man sein.

Zanker vertritt damit eine andere Position als seine vier SPD-Amtskollegen . Die Landräte der Kreise Nordhausen, Kyffhäuserkreis, Schmalkalden-Meiningen und Saalfeld-Rudolstadt. Diese hatten in einem gemeinsamen Brief am Freitag die rot-rot-grüne Landesregierung aufgefordert, die Gebietsreform vorläufig zu stoppen und später mit intensiverer Kommunikation mit Gemeinden und Landkreisen neu zu beginnen.

Die Bürger änderten ihre Meinung ohnehin nicht. Als Landrat des Unstrut-Hanich-Kreises sei für ihn klar: Auch wenn sie stärker eingebunden würden, wollten sie nicht mit dem Eichsfeldkreis zusammengehen. "Die Bürger stehen doch gar nicht so tief in der Materie und kennen auch die Gesetze nicht so im Detail", sagte Zanker. Aber die Ansprüche der Bürger und die Anforderungen an die Kommunen stiegen immer weiter, das sei irgendwann nicht mehr zu leisten. Schon jetzt fehle beispielsweise vielerorts Personal in Gesundheits- und Veterinärämtern.