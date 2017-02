Widerstand gegen Gebietsreform Verein sammelt erneut Unterschriften

Trotz einer Klage der Landesregierung wollen die Initiatoren des Volksbegehrens gegen die Gebietsreform erneut Unterschriften sammeln. Die Aktion beginne am 20. März, sagte die Vorsitzende des Trägervereins "Selbstverwaltung für Thüringen", Constance Möbius, nach einer Mitgliederversammlung am Mittwochabend. "Unser Ziel sind 200.000 Unterschriften."

Doch die Landesregierung hegt Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit dieses Begehrens - und lässt es deswegen vom Verfassungsgerichtshof prüfen. Hintergrund ist, dass sich Volksbegehren laut Landesverfassung nicht gegen Haushaltsentscheidungen des Landtags richten dürfen. Das Vorschaltgesetz zur Gebietsreform sieht aber Zahlungen von 155 Millionen Euro bei freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen vor. Wegen der Klage der Regierung liegt das Volksbegehren derzeit auf Eis. Um die Zeit bis zu einer juristischen Entscheidung zu nutzen, hat sich der Verein mit nach eigenen Angaben fast 280 Mitgliedern zu der Unterschriftensammlung unter dem selbst gewählten Titel "Thüringer Bürgeraufruf" entschieden. Die Sammlung ist zwar rechtlich für die Politik nicht bindend, räumte Möbius ein, die auch Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf ist. "Es gibt aber auch kein Gesetz, das es der Landesregierung verbieten würde, diese Unterschriftensammlung zu werten", sagte sie.

Dem Verein gehören 260 Thüringer Gemeinden und 40 Privatpersonen an, die die von Rot-Rot-Grün geplante Gebietsreform ablehnen. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sowie die Grünen hatten sich zuletzt bereit gezeigt, über das Vorschaltgesetz zu beraten und Änderungen daran vorzunehmen. Koalitionspartner SPD will dagegen an dem Gesetz nicht mehr rütteln. Die CDU-Fraktion im Landtag fordert dagegen, die Verhandlungen über das Gesetz bei Null zu beginnen.