Der Thüringische Landkreistag hat den Linken-Landtagsabgeordneten Frank Kuschel zum Rücktritt aufgefordert. Anlass ist die Kritik Kuschels an Thüringens Landräten in der vergangenen Woche. "Eine Persönlichkeit mit den Denkstrukturen von Herrn Kuschel sollte nicht länger über Kommunalpolitik im Land urteilen", sagte der Landrat des Weimarer Landes, Hans-Helmut Münchberg (parteilos). Die Präsidentin des Landkreistages, die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU), forderte Ministerpräsident Bodo Ramelow auf, sich von seinem Parteigenossen zu distanzieren. Die Landrätin Petra Enders (parteilos) aus dem Ilmkreis bezeichnete Kuschels verbale Attacken als "verdammt schlechten politischen Stil".

Soll sein Landtagsmandat niederlegen: Frank Kuschel (Linke) Bildrechte: Jens-Ulrich Koch/dapd

Frank Kuschel hatte Ende März im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung im Landkreis Sonneberg wörtlich verlangt: "Die Zeit muss endlich vorbei sein, dass dieses Land von 17 Landräten regiert wird." Sie regierten ohne Gestaltungswillen und nähmen das Land in Geiselhaft. Der kommunalpolitische Sprecher der Linken-Landtagsfraktion hatte die Landratsämter als eine Art Relikt eines politischen Systems der lange Zeit regierenden Christdemokraten beschrieben. In den Ämtern sei auf Kreisebene abgenickt worden, was auch immer von der Landes-CDU vorgegeben worden sei. Hintergrund ist der Streit im die geplante Gebietsreform im Freistaat. Die rot-rot-grüne Parlamentsmehrheit befürwortet entsprechende Pläne der Landesregierung. Die christdemokratische Opposition lehnt sie gemeinsam mit den meisten kommunalen Mandatsträgern im Land ab.



Unterdessen hat sich Kuschel bereits für seine Äußerungen entschuldigt. So räumte er ein, seine Kritik bewusst zugespitzt und überzogen formuliert zu haben. "Ich wollte jedoch niemanden persönlich beleidigen", sagte er MDR THÜRINGEN. "Sollte dieses geschehen sei, entschuldige ich mich dafür."