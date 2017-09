Verwaltungsmitarbeiterin - hier im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Berlin. Bildrechte: dpa

Wie die "Thüringer Allgemeine" in ihrer Freitagsausgabe schrieb, sei geplant, das Landesamt für Umwelt und Geologie in Jena, das Landesbergamt in Jena und die Umweltabteilung des Landesverwaltungsamtes zu einem "Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" zu fusionieren. Ein solcher Plan wird seit langem von Umweltministerin Anja Siegesmund verfolgt. Allerdings dürften die meisten Beschäftigten der neuen Behörde auch in Zukunft dort arbeiten, wo sie heute tätig sind: Einen Gebäude-Neubau in Jena, den sich Siegesmund gewünscht hatte, solle es nicht geben.



In den anderen beiden Großbehörden sollen die nachgeordneten Verwaltungen des Infrastrukturministeriums gebündelt werden, die sich um Bau und Landwirtschaft kümmern. Details zu diesen neuen Behörden nannte die Zeitung nicht. Maier sagte dem MDR, wie die Verwaltungsreform gestaltet werde, werde das Kabinett in der kommenden Woche beraten.