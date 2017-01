Die Stadt Suhl will Fusionsverhandlungen mit dem Wintersport- und Tourismusort Oberhof aufnehmen. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Auch der Oberhofer Bürgermeister Thomas Schulz, der als Gast an der Ratssitzung teilnahm, warb für die Ehe beider Städte. Ob Verhandlungen aufgenommen werden, hängt nun noch vom Oberhofer Stadtrat ab. Er will darüber am 24. Januar entscheiden.

Der Suhler Oberbürgermeister Jens Triebel hatte während der Debatte im Stadtrat eindringlich darum geworben, seine Stadt zu stärken. In mehreren Einwohnerversammlungen in Nachbargemeinden schlage ihm Verständnis entgegen, wenn er für Eingliederungen werbe. Es gebe aber auch "vehemente Abwehrschlachten", so Triebel. Konkrete Beispiele nannte er nicht. Jedoch will beispielsweise die Einheitsgemeinde St. Kilian, die an Suhl grenzt, mit Schleusingen und Nahetal-Waldau ein Dreierbündnis eingehen.

"Ländlicher Raum braucht leistungsfähige Stadt"

Warb in der Sitzung vehement für eine Fusion: Suhls Oberbürgermeister Jens Triebel. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck "Wenn es für Südthüringen eine Chance geben soll, dann nur gemeinsam", rief Triebel den Stadträten zu und erntete dafür Beifall. Der ländliche Raum brauche eine leistungsfähige Stadt. Oberhof und Suhl gemeinsam realisieren laut Oberbürgermeister zwei Drittel aller Übernachtungen in der Biosphärenregion Vessertal. "Ich werbe dafür, dass auch die Gemeinden im mittleren Rennsteig - von Schmiedefeld bis Frauenwald - zu uns kommen", so Triebel. Frauenwald etwa hatte bereits Interesse signalisiert.

Ähnlich äußerte sich der Oberhofer Bürgermeister. "Mir ist es heute völlig egal, ob Suhl zu DDR-Zeiten Bezirkshauptstadt war", sagte Thomas Schulz und bekam dafür Applaus. Heute gehe es um den Stellenwert der größten Südthüringer Stadt, es gehe um Schulen, Straßen, Arbeitsplätze und Kultur. "Sagen Sie mir, wo Kultur stattfindet. In Oberhof nicht, in Benshausen nicht, in Viernau nicht. Nur in Suhl", rief Schulz und nannte Zella-Mehlis bewusst nicht.

Viel Zustimmung auch in Oberhof

Für seinen Ort sei es nicht wichtig, welcher Fusionspartner das meiste Geld habe, sondern es gehe darum, wo der Tourismus die besten Entwicklungschancen habe. "Die Gebietsreform bietet jetzt die große Chance für Gespräche - ohne Emotionen, dafür aber mit großer Sachlichkeit", sagte Schulz.



Dabei weiß er sich eins mit dem Oberhofer Gewerbeverein. Der hatte kürzlich in einem Aufruf für die Städte-Ehe mit Suhl geworben. Daher gehen alle Beobachter davon aus, dass auch der Oberhofer Stadtrat am 24. Januar den Fusionsverhandlungen zustimmen wird. Sollte sich Oberhof tatsächlich nach Suhl eingliedern lassen, wird die Eigenständigkeit von Zella-Mehlis immer unwahrscheinlicher. Stellt man sich die drei Städte wie einen Hamburger vor, bilden Suhl und Oberhof die Brötchenhälften, Zella-Mehlis liegt als Hackfleisch dazwischen.