In Artern im Kyffhäuserkreis ist eine neue Diskussion darüber ausgebrochen, ob die Stadt künftig zum Landkreis Sömmerda gehören möchte. Die Stadtratsfraktion Die Linke hatte am Montag einen entsprechenden Antrag in die Sitzung eingebracht. Und dann doch dagegen gestimmt.

Zoff mit dem Landkreis provoziert?

Warum dann aber der Rückzug? "Einerseits kann man solche Probleme nur diskutieren, wenn sie als Antrag eingebracht werden und das wollen wir", sagte Blümel. "Andererseits ist der Zeitpunkt für einen solchen Beschluss gerade nicht günstig." Dahinter steckt eine Diskussion mit dem Kreisausschuss des Kyffhäuserkreises. Bis Ende des Monats will die Stadt Artern einen Förderantrag für die Turnhalle auf den Weg bringen. Sollte es einen Beschluss geben, dass Artern den Kreis verlassen will, könnte dieser Förderantrag nicht bearbeitet werden. Blümel spricht von Erpressung.

Die CDU griff die Linke scharf an. Sie habe mit dem Vorschlag einen immensen Schaden angerichtet. Es sei doch klar, dass der Kreis jetzt misstrauisch gegenüber der Stadt sei. Dies sei irreparabel. Es gehe nur um persönliche Befindlichkeiten und darum, dem Kreis eine Lehre zu erteilen. Das sei jedoch nach hinten losgegangen.

Neben zahlreichen weiteren Gästen kam auch die Landrätin Antje Hochwind (SPD) in den Stadtrat. Sie sagte, dass Artern zum Kyffhäuserkreis gehöre und nicht hinten abfallen werde. Das würden auch Investitionen allein in diesem Jahr in Höhe von 7,8 Millionen Euro beweisen. Artern könne sich im Kyffhäuserkreis gut entwickeln und sei endlich angekommen. Die Konkurrenz bestehe nicht zwischen Artern und Sondershausen, sondern zwischen dem Kyffhäuserkreis und beispielsweise der starken Region rund um die A4.

Keine direkten Grenzen mit Kreis Sömmerda

Für die Stadt Artern alleine wäre es ohnehin schwierig. Denn sie hat gar keine direkten Grenzen zum Landkreis Sömmerda. Wenn sich die Stadt dem Kreis Sömmerda anschließen will, müssten wahrscheinlich weitere Städte und Gemeinden aus dem ehemaligen Ostkreis mitziehen, also die Verwaltungsgemeinschaft (VG) An der Schmücke, die VG Artern sowie die Städte Roßleben und Wiehe. Auch Bad Frankenhausen gehörte dazu, hat laut Blümel aber so gute Beziehungen zu Sondershausen, dass die Stadt wahrscheinlich nicht mitmachen würde. Außerdem müsste einer möglichen Abspaltung auch der Kreistag zustimmen.

Bereits im Jahr 1994 hatte der damalige Kreis Artern beschlossen, sich mit den Kreis Sömmerda zusammenzuschließen. Umgesetzt wurde dies aber nie. Ohnehin ist der Kreis Artern erst 1990 nach Thüringen gekommen. Vorher gehörte er zum Bezirk Halle der DDR und damit zu Sachsen-Anhalt. 1994 wurde aus Artern und dem Altkreis Sondershausen der Kyffhäuserkreis. Ob dieser tatsächlich 23 Jahre später wieder zerreißt, wird nun erstmal nicht mehr zur Debatte stehen. Am Ende der Stadtratssitzung positionierte sich Bürgermeisterin Christine Zimmer (CDU) nochmals zum Kyffhäuserkreis. Ohne Beschluss stimmten dem alle Kreistagsmitglieder zu.