22 Thüringer Bürgermeister fordern in einem gemeinsamen Aufruf eine rasche Gebietsreform. Sie sei entscheidend für die Zukunftsfähigkeit des Landes, sagte Jenas Oberbürgermeister Albrecht Schröter am Freitag. Der SPD-Politiker hat den Aufruf initiiert. Ihm sei wichtig, dass der seit langem diskutierte Prozess einer Verwaltungs-, Funktional- und Gebietsreform "wie geplant zügig umgesetzt wird".

In dem Aufruf schreibt Schröter weiter, ihm sei bewusst, dass jede Gemeinde ihre eigene Sicht auf die Frage habe, in welchen Strukturen sich ihr Verwaltungshandeln künftig noch besser organisieren lasse. Die Freiwilligkeitsphase für Fusionen sei das richtige Instrument für Gemeinden, ihre Zukunft zu gestalten und Gespräche mit möglichen Partnern zu führen. Aus seinen Gesprächen mit vielen Kolleginnen und Kollegen wisse er, dass immer mehr Bürgermeister die Notwendigkeit zur Reform sähen.

Unterdessen gehen die Diskussionen um die Kreisneugliederung in Thüringen weiter. In Sondershausen verabschiedeten die Fraktionen des Stadtrates sowie Oberbürgermeister einen gemeinsamen Offenen Brief an die Landesregierung, in dem der Kreisstadt-Status auch nach der Gebietsreform gefordert wird.