Eine außergerichtliche Einigung zwischen der Thüringer Landesregierung und Gegnern einer Gebietsreform ist vorerst geplatzt. In einem Brief, der MDR THÜRINGEN vorliegt, hat Ministerpräsident Bodo Ramelow für Dienstag geplante Verhandlungen mit den Vertretern des Volksbegehrens gegen das Vorschaltgesetz zur Reform abgesagt. Ramelow hatte den Trägerverein "Selbstverwaltung für Thüringen" vergangene Woche zu Verhandlungen über die Gebietsreformpläne in die Staatskanzlei eingeladen.

Mitgliederversammlung des Vereins "Selbstverwaltung in Thüringen" im Februar in Weimar Bildrechte: MDR/Michael Hesse

In einem Schreiben vom vergangenen Freitag hatte der Verein jedoch erklärt, von seinen Mitgliedern kein Mandat für solche Verhandlungen zu haben. Er bestehe weiter darauf, dass die Thüringer in einem Volksbegehren über das sogenannte Vorschaltgesetz zur Gebietsreform entscheiden sollen. Allerdings sei man bereit, nach einer Aufhebung dieses Gesetzes mit der Landesregierung über eine Gebietsreform in Thüringen zu verhandeln. Das wiederum lehnt Ramelow ab. Er schreibt: "Offenkundig ist es nicht möglich, in Gespräche einzutreten, die dazu führen, außerhalb des Verfahrens vor dem Verfassungsgerichtshof in Weimar zu einer Vereinbarung zu kommen." Ein Regierungssprecher bestätigte MDR THÜRINGEN den Schriftwechsel zwischen der Staatskanzlei und dem Verein.