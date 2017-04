Gebietsreform in Thüringen Geplante Finanzhilfen reichen nicht zur Schuldentilgung

Rot-Rot-Grün will im Rahmen des derzeit diskutierten Kreisgebietsreformgesetzes 90 Millionen Euro für Finanzhilfen bereitstellen. Das entspricht aber nur etwa einem Fünftel der aktuellen Schulden der Landkreise in Höhe von rund 453 Millionen Euro. In den Schuldenzahlen sind die Vermögenswerte der Landkreise nicht enthalten.