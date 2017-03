Die Initiatoren des Volksbegehrens gegen die Gebietsreform haben am Montag in Weimar einen sogenannten Bürgeraufruf gestartet. Initiator ist der Verein "Selbstverwaltung für Thüringen". Er will in den kommenden drei Monaten 200.000 Unterschriften gegen die Reformpläne der Landesregierung sammeln. Die Bürger beschäftige das Thema, sie wollten mitentscheiden, sagte Vereinsvorsitzende Constance Möbius MDR THÜRINGEN. Möbius spielte damit auf die Klage der Landesregierung gegen das von dem Verein initiierte Volksbegehren an. Dafür hatte der Verein 40.000 Unterschriften gesammelt. Die Landesregierung hat jedoch Zweifel an dessen Verfassungsmäßigkeit.