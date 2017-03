Die Landtagsjuristen sollten eine Klage der CDU-Fraktion gegen die geplante Gebietsreform rechtlich bewerten. Die Landtagsdirektorin soll mehrere Seiten gestrichen haben, in denen das Gutachten Argumente der CDU-Fraktion entkräftet habe. Eberbach-Born habe damit das Vertrauen in die Verwaltungsspitze tief erschüttert, hieß es aus den Koalitionsfraktionen. Der Innenausschuss missbilligte in einem Beschluss vom 16. März die von der Direktorin "ohne fachliche Begründung vorgenommenen umfangreichen Streichungen".

Landtagspräsident Christian Carius: Sondersitzung des Ältestenrats am Montag Bildrechte: dpa

Landtagspräsident Christian Carius stellte sich hinter die Direktorin. Der CDU-Politiker sagte MDR THÜRINGEN am Sonnabend, Streichungen und Ergänzungen seien völlig normale Behördenvorgänge. Das passiere in jeder Bearbeitungsstufe. Er habe das Endprodukt abgezeichnet. Carius kündigte an, für den kommenden Montag eine Sondersitzung des Ältestenrats einzuberufen. Die Direktorin und er wollten "maximale Transparenz". "Ich stelle mich gern den Vorwürfen, um das sachlich zu diskutieren", sagte Carius.



In einer später veröffentlichten Erkärung sprach Carius von einem normalen Verwaltungsverfahren, in dem eine Vorlage die verschiedenen Ebenen vom Referenten über Vorgesetzte bis hin zur Landtagsdirektorin durchlaufe. In dem konkreten Fall habe die Landtagsverwaltung die rechtliche Stellungnahme im Auftrag des Landtagsinnenausschusses erarbeitet. Auf allen Ebenen des Verfahrensganges habe jeder Bearbeiter "durch Änderungen, Ergänzungen oder Streichungen am Entwurf zur Entstehung des fertigen Schriftstücks nach bestem Wissen und Gewissen beigetragen. Es stehe jedem Ausschuss frei, sich eine Vorlage der Landtagsverwaltung zu eigen zu machen oder nicht.