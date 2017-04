Der Thüringer Verfassungsgerichtshof will Ende Juni die Verfassungsbeschwerden der Landkreise zur Gebietsreform verhandeln. Nach Angaben des Gerichts ist der 28. Juni für eine mündliche Verhandlung vorgesehen. Insgesamt geht es um Verfassungsbeschwerden von neun Landkreisen. Die Kreise Eichsfeld, Gotha, Sömmerda, Saale-Orla-Kreis, Weimarer Land, Greiz, Hildburghausen, Sonneberg und Schmalkalden-Meiningen hatten gegen das vom Landtag verabschiedete Vorschaltgesetz zur Gebietsreform geklagt. Sie sehen das verfassungsmäßig geschützte kommunale Selbstverwaltungsrecht verletzt.

Die Beschwerde der Stadt Weimar ist nach Angaben einer Gerichtssprecherin noch nicht zur Verhandlung angesetzt. Sie sei deutlich später eingegangen. Bereits am 30. Mai wird die Normenkontrollklage der CDU-Landtagsfraktion verhandelt. Nach Einschätzung der Union wurden im Gesetzgebungsverfahren formale Fehler begangen, da unter anderem die Kommunen nicht ausreichend beteiligt worden seien.

Die Stadt Weimar hat auch Verfassungsbeschwerde eingelegt. Sie will ihren Status als kreisfreie Stadt nicht verlieren. Bildrechte: MDR/Maria Socolowsky

Am 14. Juni geht es dann um die Klage, mit der die Landesregierung das Volksgebegehren gegen die Gebietsreform für unzulässig erklären lassen will. Das Volksbegehren war vom "Verein für Selbstverwaltung in Thüringen" initiiert worden. Die rot-rot-grüne Landesregierung hat jedoch rechtliche Bedenken, da das Volksbegehren ihrer Ansicht nach das Haushaltsrecht des Landtages beschneiden würde.