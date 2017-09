Der bisherige Landtags-Vizepräsident Uwe Höhn (SPD) wird Staatssekretär für die Gebietsreform in Thüringen. Das hat MDR THÜRINGEN von mehreren SPD-Abgeordneten erfahren. Zuvor hatte der SPD-Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises, Harald Zanker, den Posten abgelehnt. Der Südthüringer Höhn gilt als Verfechter eines Großkreises in seiner Heimatregion. Offiziell will SPD-Landeschef Andreas Bausewein die Personalie am Freitagmittag bekanntgeben. Uwe Höhn im Landtag Bildrechte: dpa

Weil Staatssekretäre in Thüringen nicht zugleich Landtagsabgeordnete sein dürfen, gibt Höhn sein Mandat ab. Für ihn rückt Thomas Hartung aus Weimar nach. Er saß bereits bis 2014 als direkt gewählter Abgeordneter im Landtag, war bei der Landtagswahl in seinem Wahlkreis aber nur Zweiter hinter Jörg Geibert von der CDU geworden. Den Einzug ins Parlament über die Landesliste hatte er knapp verpasst und ist jetzt erster Nachrücker. Der Mediziner Hartung will das Mandat nach Informationen von MDR THÜRINGEN annehmen. Thomas Hartung Bildrechte: SPD-Landtagsfraktion Thüringen

Die rot-rot-grüne Koalition hatte sich in der vergangenen Woche darauf verständigt, einen zusätzlichen Staatssekretär im Innenministerium zu installieren, der sich um die Gebietsreform kümmern soll. Die Koalitionsparteien hatten sich auf Drängen der Linken auf diesen Posten geeinigt. Die SPD bekam das Vorschlagsrecht für die Personalie. Die Gebietsreform soll nach monatelangem koalitionsinternen Streit zwar noch in dieser Legislaturperiode beschlossen werden, aber erst 2021 in Kraft treten.

Wegen der Gebietsreformpläne hatte Innenminister Holger Poppenhäger (SPD) am Mittwoch seinen Posten verloren. Neuer Chef des Innenressorts wurde der bisherige Staatssekretär im Thüringer Wirtschaftsministerium, Georg Maier (SPD).