Die Großverdiener im Deutschen Bundestag sitzen in den Reihen der CDU und CSU. Abgeordnete aus der Unions-Fraktion stehen in der abgelaufenen Legislaturperiode bei den Einkünften aus einer Nebentätigkeit an der Spitze. Das spiegelt sich auch in Thüringen wider. Laut der Plattform Abgeordnetenwatch.de beziehen sieben Parlamentarier aus Thüringen (39 Prozent) Nebeneinkünfte in Höhe von mindestens 1.000 Euro - davon fünf aus der CDU und zwei aus der SPD. Im ganzen Bundestag verfügen 193 von 655 Abgeordnete neben ihrem Mandat über Nebeneinkünfte (29,5 Prozent).