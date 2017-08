Anderthalb Monate vor der Bundestagswahl hat sich Thüringens SPD-Chef Andreas Bausewein gegen eine weitere Große Koalition in Berlin ausgesprochen. Bausewein sagte im MDR THÜRINGEN-Sommerinterview, der SPD habe es noch nie gut getan, Juniorpartner in einer Großen Koalition zu sein. Sollte sich diese Frage nach der Bundestagswahl am 24. September stellen, dann "wäre ich auf jeden Fall nicht dafür". Der Thüringer SPD-Landesvorsitzende und Oberbürgermeister von Erfurt, Andreas Bausewein, im MDR-Sommerinterview im Japanischen Garten des egapark Erfurt Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

Bausewein schränkte aber ein, dass das Wahlergebnis eine Situation schaffen könnte, in der sich die SPD nicht verweigern könne. Viele Thüringer Sozialdemokraten wären nach der Wahlniederlage von 2014 lieber in die Opposition gegangen, hätten sich aber dann doch für eine Koalition mit Linken und Grünen entschieden, denn "ohne die SPD hat nichts funktioniert". Wie fatal sich eine Große Koalition auswirken könne, zeigten auch die schlechten aktuellen Umfragewerte der SPD. Außerdem habe seine Partei den anfänglichen Umfragen-Höhenflug von Kanzlerkandidat Martin Schulz nicht genutzt. So habe sich der Kandidat in seinen ersten Wochen mit Rücksicht auf die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen programmatisch sehr zurückgehalten, beklagte Bausewein im MDR Sommerinterview - "da wurden auch taktische Fehler gemacht." Die SPD habe ihre eigenen Vorstellungen von der Zukunft der Bundesrepublik viel zu spät präsentiert.