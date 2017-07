Bei der Integration von Flüchtlingen in Thüringen sieht die Landessprecherin von Bündnis 90/Die Grünen, Stephanie Erben, noch Defizite und mahnt Geduld an. Erben sagte im MDR THÜRINGEN-Sommerinterview: "Wir wollen Integration auch gelingen lassen und dafür brauchen wir viel Engagement, und wir brauchen auch bessere Strukturen."

Positiv sei die Arbeit von zahlreichen regionalen Integrationsmanagern. Wichtig sei aber auch, dass die kommunalen Verwaltungen "manchmal mehr Verständnis für Ehrenamtler" aufbringen, weil diese anders handelten. Und es gebe auch Landkreise, "die nicht immer so ein großes Interesse am Gelingen von Integration haben, würde ich behaupten." Dazu gehöre der von Martina Schweinsburg (CDU) geführte Landkreis Greiz. "Ich glaube, Frau Schweinsburg gehört schon zu den Menschen, die nicht unbedingt gelingende Integration an allen Stellen unterstützen." Alles, was sie von ihr höre und lese, zeige, "dass das auf ihrer Prioritätenliste nicht so hoch steht".