Die Wahlen in Deutschland sind frei, gleich und geheim. So steht es im Grundgesetz. Also frei von Einflussnahme, geheim in der Wahlkabine. Und eben "gleich". Das bedeutet auch für Bundestagswahlen, dass jede Stimme gleich viel wert ist - egal ob der Wähler arm oder reich ist, von Adel oder bürgerlich.

Wahlkreise sollen identische Zahl an Deutschen aufweisen

Ein Stimmzettel für die Bundestagswahl. Bildrechte: IMAGO Früher war das übrigens anders. Heute aber gilt: Deutschland ist in 299 Bundestagswahlkreise eingeteilt, in der in etwa eine ähnliche Zahl von Menschen wohnt. Kleinere Abweichungen sind zugelassen. Weil die Deutschen aber von Jahr zu Jahr weniger werden, müssen diese Wahlkreise regelmäßig neu zugeschnitten werden.



Auch Thüringen blieb davon nicht verschont. 1994 haben die Thüringer noch zwölf Abgeordnete nach Berlin geschickt - im Herbst 2017, bei der nächsten Bundestagswahl, werden es nur noch acht sein, aus den Bundestagswahlkreisen 189 bis 196. Zum Vergleich: Nordrhein-Westfalen wählt 64 Direktkandidaten, aber NRW hat ja auch etwa so viele Einwohner wie die DDR zum Schluss hatte.

Thüringen gibt Wahlkreis an Hessen ab

Günter Krombholz Bildrechte: MDR/Veit Malolepsy Den genauen Zuschnitt der Wahlgebiete legt der Bundestag rechtzeitig vor der Wahl fest. "Aber bis es soweit kommt, ist es ein weiter Weg", seufzt Günter Krombholz, der Präsident des Landesamtes für Statistik in Erfurt und damit qua Amt Wahlleiter in Thüringen.



Am Anfang steht ein Blick in die Bevölkerungsstatistik: Am 15. Juli 2015 zählte die Bundesrepublik Deutschland genau 73.539.003 deutsche Einwohner. "Dividiert durch 299 Direktmandate ergibt das einen Wert von 245.950 Deutschen pro Wahlkreis." Damit steht die Durchschnittsgröße des Gebietes fest, in dem sich die Direktkandidaten der einzelnen Parteien zur Wahl stellen.

Nun wird weiter gerechnet: Die Bevölkerung eines jeden Bundeslandes wird durch diesen Durchschnittswert geteilt. Für Thüringen kamen die Statistiker auf einen Wert von 8,499. Für Hessen fiel die Division ähnlich uneindeutig aus: 21.5 Weil alle anderen Bundesländer ziemlich eindeutig waren, war schnell klar: Entweder muss in Hessen oder in Thüringen abgerundet werden. "Den Ausschlag hat letztendlich die Bevölkerungsentwicklung gegeben", erklärt Wahlleiter Krombholz. Und die sieht für Thüringen nun mal ungünstiger aus als für den Nachbarn Hessen.

Landkreisgrenzen sollten möglichst nicht verletzt werden

Also hat sich der Bundestag entschieden, den Thüringern einen Bundestagswahlkreis zu streichen. Bleiben acht statt neun Kreise, die nun neu geschnitten werden mussten. Für solche "Wahlkreisgebietsreformen" gelten folgende Kriterien: Landkreisgrenzen sollten möglichst nicht verletzt werden, die Bevölkerungszahl möglichst nahe an der Durchschnittsgröße liegen und überhaupt sollte sich so wenig wie möglich verändern. Im Ergebnis blieben nur die Wahlkreise 192 (Gotha-Ilmkreis) und 193 (Erfurt-Weimar-Weimarer Land) unverändert, die übrigen sechs entstanden neu.