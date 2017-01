Mehrere Umweltverbände wollen die Landesregierung dazu drängen, Teile der Thüringer Waldgebiete nicht mehr forstwirtschaftlich zu nutzen. BUND, Nabu Thüringen, WWF Deutschland und die Zoologische Gesellschaft Frankfurt haben dazu mit der Bürgerinitiative "ProKyffhäuserwald" beim Thüringer Landtag eine Petition eingereicht. Mit der Online-Petition wollen die Initiatoren erreichen, dass in den nächsten Jahren mindestens fünf Prozent der Waldflächen in Thüringen dauerhaft nicht mehr für den Holzeinschlag genutzt werden dürfen. Genannt werden der Bereich Wartburg-Inselsberg und das Gebiet am Possen.

In der Petition heißt es, dass natürliche Waldflächen an allen deutschen Waldflächen lediglich ein bis zwei Prozent ausmachen. Viele Tiere und Pflanzen seien jedoch auf Naturwälder angewiesen. Als Beispiel führen die Verbände den Possenwald an. Dieser eigne sich aus fachlicher Sicht hervorragend als Wildfläche. Der Possenwald verkörpere einen großflächig unzerschnittenen Rotbuchenwald. In der Region unterstützten zudem Politik und Wirtschaft sowie die Zivilgesellschaft mit der Bürgerinitiative "ProKyffhäuserwald" die Ausweisung einer 2.500 Hektar großen Wildnisfläche. Auch Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) hatte sich zuletzt für die Ausweisung eines Wildnisgebietes rund um den Possen ausgesprochen.