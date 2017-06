Die Feuerwehr musste in dieser Woche bereits wegen mehrerer Brände in Wäldern ausrücken. Am Ruppberg in Zella-Mehlis ging am Dienstagnachmittag ein Stück Waldboden in Flammen auf. Wie die Polizei mitteilte, brannte es auf einer Fläche von rund 20 mal 20 Metern in der Nähe des Waldhauses. Auch drei Fichten fingen Feuer. Der Wald hatte sich nach Angaben der Feuerwehr selbst entzündet.