Historiker kritisiert Walpurgisfeiern "Opfer der Hexenverbrennung werden verhöhnt"

Kai Lehmann datiert die Hexenverfolgung auf die Zeit zwischen 1570 und 1730. Damals sei Hexerei ein Verbrechen gewesen, sagt der Historiker. Er hat unter anderem die Hexenverfolgung in Südthüringen erforscht. Damals habe jeder geglaubt, dass es Hexen gibt. Für die Verfolgung des Verbrechen hätten Gelehrte, Theologen und Juristen Kriterien festgelegt, die bei einer Hexe erfüllt sein müssen: "Eines der Kriterien ist der Flug durch die Luft und die Teilnahme am Hexentanz". Die beschuldigten Männer, Frauen und Kinder seien dann so lange gefoltert worden, bis sie die Teilnahme am Hexentanz zugegeben hätten. Unter Folter mussten die Opfer auch andere Beteiligte am Hexentanz nennen. So kam es zu der sehr hohen Zahl von Opfern.